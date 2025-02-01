В українській розвідці відповіли на брехню посіпаки рашистів Фіцо

Заява щодо неправдивих звинувачень влади Словацької Республіки на адресу ГУР МО України

31 січня 2025 року офіційні особи Словацької Республіки під час пресконференції висунули звинувачення на адресу Головного управління розвідки Міністерства оборони України — нібито військовослужбовці “підпорядкованого” ГУР МО України Грузинського національного легіону були причетними до організації протестів у Словаччині з метою підготовки до державного перевороту.

У Головному Управлінні розвідки Міністерства оборони України уважно вивчили висунуті звинувачення, адже гібридні та інформаційні операції, спрямовані на підрив ситуації в Європейських країнах, сіяння розбрату як всередині держав, так і між європейськими партнерами, є надзвичайно серйозною загрозою для України, яка за підтримки цивілізованого світу героїчно протистоїть російській збройній агресії.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України офіційно повідомляє, що в його структурі немає підрозділу під назвою «Грузинський національний легіон».

Що стосується Міжнародного Легіону ГУР МО України, він є багатонаціональним підрозділом активних дій, який бере безпосередню участь в боях з російськими окупаційними військами на найгарячіших ділянках фронту і, звісно, не проводить жодних гібридних дій на території держав Євросоюзу.

Щодо згаданої на пресконференції особи, то вона не є українським військовослужбовцем, не має стосунку до української розвідки, не отримує жодних завдань чи доручень ГУР МО України. Свій контракт з Міжнародним Легіоном ГУР МО України ця особа припинила ще у квітні 2023 року та не поновлювала його.

ГУР МО України рішуче відкидає неправдиві звинувачення в організації неправомірних дій у Словацькій Республіці.

Наголошуємо, що ГУР МО України перебуває в постійному контакті та співпраці з колегами з країн НАТО, дотримується принципів доброчесної співпраці та партнерства, завжди працює на благо спільної безпеки та подолання викликів, що поставила перед країнами Європи розв’язана росією повномасштабна війна, зокрема інформаційна компонента російської агресії.

Європейські політики повинні бути максимально відповідальними за свої слова, особливо – за звинувачення на адресу дружніх країн, щоби не давати жодних підстав для ворожої пропаганди.

❗️ Зазначаємо, що саме росія робить постійні спроби посіяти розбрат між країнами Вільного світу, дискредитує європейських політиків, втручається у демократичні вибори, організовує вуличні беззаконня, а навіть здійснює політичні вбивства на території Європи.

Головне управління розвідки МО України