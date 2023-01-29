В Укргідрометцентрі спростували чутки про можливе затоплення Києва

Мережею ширяться чутки, що сьогодні може затопити Київ – в Укргідрометцентрі відреагували на них.

Інформацію Укргідрометцентр розмістив на сторінці у Facebook.

Пресслужба відомства наголосила, що протягом 28 січня у соцмережах (зокрема – Telegram-каналах) ширилася інформація про те, що сьогодні, 29 січня, столицю може затопити. Проте, фахівці з Укргідрометцентру запевняють: зараз для Києва немає загрози затоплення та негативних наслідків.

Гідрологи контролюють ситуацію з водоймами, і якщо будуть якісь зміни чи їх загрози – будуть оприлюднені відповідні попередження.

Ці попередження також можна побачити на сайті Українського гідрометеорологічного центру. Нині станом на 27-30 січня, загроза (ІІ небезпеки, помаранчевий) прослідковується лише на ділянці Десни Новгород-Сіверський-Макошине (Новгород-Сіверський, Корюківський і Чернігівський райони Чернігівської області), а ІІІ рівень небезпеки, червоний, – на ділянці Верхнього Дніпра в межах України (Чернігівський район Чернігівської області).

Фахівці також звернулися до тих, хто поширює такі фейкові попередження:

“Для довідки, ситуацію зі стану водних об’єктів відслідковують гідрологи, а не метеорологи. Перед тим, як писати інформацію, ознайомтесь з матеріалом та не залякуйте громадян”.

Нагадаємо, що протягом 29 січня у Київській області протягом дня буде хмарно з проясненням, опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі буде 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У самій столиці вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°. // Букви