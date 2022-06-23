В Україні оголошено штормове попередження (карта)
За даними синоптиків, завтра в Україні очікуються грози, град та шквали.
Завтра, 24 червня, у багатьох областях України очікується погіршення погоди. Зокрема, синоптики попереджають про грози, град та шквали.
За даними Укргідрометцентру, вдень 24 червня у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях очікуються грози, а в окремих районах — град та шквали 15-20 м/с.
Як зазначається, оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, за словами синоптика Наталки Діденко, завтра на Лівобережжі циклон зумовить дощі, грози та при грозах навіть шквалисте посилення вітру. Натомість у західних, північних та багатьох центральних областях антициклон Frido витіснить опади й зробить погоду сонячною та сухою. // УНІАНTweet