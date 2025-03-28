В Укрзалізниці стався новий збій

“Укрзалізниця” зіткнулася з новим технічним збоєм 28 березня, який торкнувся процесу купівлі квитків. У компанії вже прокоментували ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ .

Наразі доступ до сайту УЗ закритий, замість цього висвічується змістовне повідомлення, в якому йдеться, що тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та онлайн-підтримка.

Як придбати квитки?

Компанія надає наступні роз’яснення:

Придбати квиток на всі внутрішні поїзди, а також міжнародні поїзди можна в касах “Укрзалізниці” на вокзалах;

Якщо ви не можете завантажити квиток, придбаний онлайн, перевірте вашу електронну пошту, туди має дублюватись PDF-квиток. Якщо і це не вдається, приходьте просто на посадку до поїзда, але бажано принаймні за 20 хвилин до відправки.

Важливе уточнення для військовослужбовців

Для військовослужбовців квиток може бути оформлений прямо на борту начальником поїзда.

“Якщо ви військовослужбовець і купували квиток онлайн через сервіс Армія+ та не можете завантажити цей квиток – звʼяжіться з нами в коментарях на нашій офіційній сторінці у Facebook – ми оперативно підхопимо і посадимо вас у потрібний поїзд”,- радять фахівці компанії.