У готелі Romantik Spa Hotel – Yaremche, персонал обікрав військового який з сімʼєю приїхав у відпустку з війни

Дикий випадок стався з військовослужбовцем ЗСУ, який приїхав з війни на відпочинок у місто Яремче, Надвірнянського району Івано-Франківської області, та поселився з сім’єю в 4х-зірковому курортному “Романтік Спа Готель”

За словами військового, наче б все добре, гори, сніг, гарний готель, якби не одне але… Уявіть здивування відпочиваючих, коли вони виявили, що з внутрішньої кишені валізи у номері хтось поцупив кругленьку суму у валюті.

Постраждалі звʼязались з адміністрацією готелю, після чого виконавчий директор, зі словами вибачення за таку ситуацію, сказала що спробують розібратись. В результаті адміністрація заявила, що такого трапитись у них не могло, персонал такого зробити не міг, і порекомендували добре пошукати вдома свої гроші.

Вкрадені гроші звісно ж ніхто не поверне, але «чудовий відгук» про перебування у готелі військовий пообіцяв залишити.

“Військового, у воєнний час, під час відпустки з сімʼєю грабують у готелі тилового міста. Категорично не рекомендую зупинятись в цьому готелі, або ж носіть все при собі, у номері ваші речі у безпеці не будуть.” – написав він на своїй сторінці у Фейсбук