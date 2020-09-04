В Умани у шести хасидов обнаружили коронавирус: мэр выступил с заявлением (видео)

В Умани, куда уже начали прибывать хасиды, ежегодно совершающие паломничество к могиле духовного лидера рабби Нахмана, у шестерых иностранцев обнаружили коронавирус.

Об этом в комментарии «Павловский ньюз» сообщил мэр Умани Александр Цебрий. По его словам, в местной больнице есть только 14 койко-мест, предназначенных для больных COVID-19, а уже лечатся 18 человек.

По словам уманского городского головы, все хасиды, которые прибыли в город, должны пройти тестирование на коронавирус в частных клиниках города за свой счет. Пока что, как утверждает Цебрий, с выполнением этого требования проблем нет.

Кстати, депутаты горсовета приняли решение открыть с 10 сентября в местах скопления паломников временные пункты мониторинга и контроля за соблюдением правил карантина.

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»