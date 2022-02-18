В Україні за минулу добу зафіксовано 34 938 нових випадків COVID-19
За добу 17 лютого в Україні зафіксовано 34 938 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. З них дітей – 2 879, медпрацівників – 870.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Також протягом минулої доби:
госпіталізовано – 3 323 особи;
летальних випадків – 282;
одужало – 29 254 особи.
Загалом протягом пандемії в Україні:
захворіло – 4 672 198 осіб;
одужало – 3 896 009 осіб;
летальних випадків – 104 106;
проведено ПЛР-тестувань – 19 288 823.
Також протягом 17 лютого 65 089 особам було зроблено щеплення проти COVID-19.
Першу дозу отримали 17 796 особи, другу дозу – 27 686 осіб, додаткову дозу отримали 488 осіб, бустерну дозу – 19 119 особи.
Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 649 485 осіб. З них першу дозу отримали 15 649 483 особи, дві дози отримали 15 071 517 осіб, додаткову дозу – 25 841 особа, бустерну – 636 201 особа.
Сумарно протягом вакцинації проведено 31 383 042 щеплення. // БуквиTweet