В Ужгороді нетверезий водій «Mitsubishi Outlander» врізавсся в «Volkswagen Caddy», збив 18-річну дівчину-пішохода на переході та втік

Допустив зіткнення з авто, скоїв наїзд на 18-річну дівчину-пішохода та втік: поліція Ужгорода затримала

Співробітники Ужгородського районного управління поліції розшукали та затримали зловмисника, який у стані сп’яніння скоїв ДТП та залишив місце події. Внаслідок аварії до лікарні госпіталізували 18-річну дівчину-пішохода. У справі триває досудове розслідування

21 квітня близько опівночі до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Собранецькій в Ужгороді невідомий скоїв ДТП та покинув місце події. За словами заявника, внаслідок аварії травмована дівчина-пішохід.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Ужгородського районного управління поліції. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, опрацювали записи з камер відеоспостереження та встановили попередні обставини автопригоди.

Відомо, що о 23:26 водій автомобіля «Mitsubishi Outlander» не впорався з керуванням та допустив зіткнення із зустрічним автомобілем «Volkswagen Caddy», після чого — на регульованому пішохідному переході скоїв наїзд на 18-річну дівчину, яка саме переходила дорогу, та поїхав у невідомому напрямку. Внаслідок аварії потерпіла отримала травми та була госпіталізована до лікарні.

Поліцейські встановили особу водія, причетного до ДТП. Ним виявився 46-річний житель Ужгорода. Його оперативно розшукали, затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Транспортний засіб фігуранта вилучено та поміщено на арештмайданчик.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області