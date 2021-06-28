В Виннице автомобиль сбил семейную пару на пешеходном переходе (видео)

В Виннице, в понедельник, 28 июня, легковая машина сбила супругов на пешеходном переходе. Оба находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает ТСН.

Ужасная трагедия произошла прямо на зебре около полудня. Супружеская пара переходила дорогу в установленном месте, когда их просто снес автомобиль. От удара обоих перевернуло в воздухе и отбросило на трамвайные пути. 50-летние супруги чудом выжили.

Оба пострадавших находятся в медицинском учреждении в тяжелом состоянии.

Водитель, у которого не обнаружили признаков алкогольного опьянения, не смог объяснить, почему не увидел пешеходов. Сейчас ему грозит до трех лет тюремного заключения. // Апостроф