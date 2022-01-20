В Винницкой области папаша не хочет хоронить младенца и уже неделю держит труп в доме (видео)

Все это время труп девочки находится в доме, где живет еще один ребенок — шестилетняя сестренка погибшей.

В Винницкой области отец отказывается хоронить младенца, который умер уже шесть дней назад. По выводам экспертизы, двухмесячная девочка захлебнулась грудным молоком. Однако отец выдвинул множество условий и не хочет класть ребенка в обычную могилу.

Об этом сообщает ТСН.

Инцидент произошел в селе Украинка. Младенец погиб почти неделю назад. Отец девочки хочет проверить заключение судмедэксперта о причине смерти и перевести документ на латинский язык. Кроме этого, он отказывается хоронить ребенка в обычной могиле. Свои мотивы внятно объяснить он не может.

Все это время труп девочки находится в доме, где живет еще один ребенок — шестилетняя сестренка погибшей.

Отец хочет хоронить младенца в памятнике бабушки и говорит, что гроб для этого не нужен. Он считает, что ребенка нужно положить в могилу в том, в чем он находится сейчас (в обычной одежде, без гроба). Свои мотивы объясняет просто:»потому что я так, как отец, понимаю». // УНИАН