В Винницкой области в тройном ДТП погибли велосипедист и мотоциклист

В Ладыжине Винницкой области в результате столкновения мотоцикла, велосипеда и автомобиля погибли два человека.

Как рассказал OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, мотоциклист скончался на месте аварии, а велосипедист – по дороге в больницу.

По его словам, предварительно установлено, что 40-летний мотоводитель, обгоняя Ford с правой стороны не справился с управлением, зацепил легковушку, после чего столкнулся с 50-летним велосипедистом, который двигался в попутном направлении.

«Все участники аварии жители Ладыжина. Детали дорожно-транспортного происшествия устанавливаются», – рассказал источник.

Он добавил, что по данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Взяты анализы для проверки на наличие алкоголя в крови у участников ДТП.