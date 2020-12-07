В Запорожье мужчина зарезал себя после ссоры с женой

Шокирующий случай произошел вчера, 6 декабря, в Днепровском районе города Запорожья.

Мужчина нанес себе ножевое ранение в сердце, которое оказалось смертельным. Информацию о происшествии передали медики Скорой помощи. По их информации, по Днепровскому шоссе мужчина 56 лет получил ножевое ранение. Бригада, прибывшая на вызов, констатировала смерть пострадавшего.

Происшествие прокомментировал в пресс-службе областного управления полиции. Вызов полицейским о смертельном случае поступил вчера в 20.40 в дом по Днепровскому шоссе. Как установили правоохранители, мужчина 1964 года рождения, после ссоры с женой, нанес себе ножевое ранение в область грудной клетки, которое и стало смертельным. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и был один на кухне после конфликта с женой.

Ранее, мужчина уже высказывал намерения покончить жизнь самоубийством, — сообщает zabor.zp.ua. // ria-m.tv