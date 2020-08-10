В Запорожской области мужчина подорвал себя гранатой

В Энергодаре Запорожской области местный житель покончил с собой путем подрыва гранаты.

Как сообщили OBOZREVATEL в отделе коммуникации полиции области, предсмертную записку правоохранители не нашли.

«В полицию, 9 августа, поступило сообщение о том, что в Энергодаре в лесополосе на улице Молодежной было обнаружено тело 57-летнего местного жителя. На месте происшествия правоохранители установили, что мужчина покончил с собой подорвав взрывное устройство. Записки на месте не обнаружено», — рассказали в пресс-службе.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил OBOZREVATEL, что по предварительным данным мужчина погиб в результате взрыва гранаты.

Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 (убийство, с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают причины происшествия, а также происхождение боеприпаса.