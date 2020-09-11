В Житомирской области погиб пилот упавшего дельтаплана

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

«11 сентября в 8:23 по линии «101» пгт Народичи поступило сообщение от работников Национальной полиции о том, что между населенными пунктами Народичи и Яжберень на поле, упал летательный транспорт. На место происшествия сразу были направлены отделения спасателей 14-й Государственной пожарно-спасательной части», — сказано в нем.

По предварительной информации, дельтаплан осуществлял обработку поля с подсолнечником, пилот не справился с управлением, в результате чего летательный аппарат упал и человек погиб.

На месте происшествия спасатели проложили рукавную магистральную линию для предотвращения возникновения пожара или взрыва.

Обстоятельства падения устанавливаются. // Українськi Новини