Видимість до 500 метрів: Київщину 9 грудня огорне туман

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За даними Sinoptik.ua, у четвер, 9 грудня, на Київщині очікується туман, який розсіється лише надвечір (приблизно до 20:00).

Туман скоротить видимість на дорогах до 500 метрів — якщо поїздку ніяк не вдається відкласти, не забувайте про дистанцію та дотримуйтеся швидкісного режиму!

Вождение автомобиля в туман | carakoom.com

Пішоходам, особливо дітям, рекомендуємо заздалегідь подбати про світловідбивні наклейки, нашивки чи інші елементи пасивної безпеки на одязі та рюкзаках. Пам’ятайте, що в умовах поганої видимості та ожеледиці навіть досвідчені водії можуть не впоратися з керуванням.

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