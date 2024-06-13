Відключення світла сьогодні: «Укренерго» оновило інформацію щодо графіків

«Укренерго» повідомило, що сьогодні, 13 червня, світла не буде дві години.

Так, обмеження щодо споживання електроенергії будуть діяти по всій Україні з 20:00 до 22:00. Однак це не є покращенням ситуації в енергосистеми.

Через непогоду багато споживачів залишаються відключеними від енергоспоживання. Тому ті, у кого є електроенергія, будуть сьогодні довше зі світлом.

Зазначається, що через негоду на ранок знеструмлені 173 населені пункти в шести областях. Крім того, імпорт заплановано з 5 країн.

В компанії нагадали, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях.

“Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Імпорт заплановано з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Експорт не відбувається і не передбачається. // Дзеркало тижня