Відкрито кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП у м. Кривий Ріг 

Внаслідок зіткнення двох автівок пасажирка «Audi» загинула на місці події, водія транспортного засобу у стані коми госпіталізовано до лікарні. Також травми середньої тяжкості отримали 17-річні хлопчик та дівчинка, які теж перебували у автомобілі.

Дорожньо-транспортна пригода сталася другого липня о 21:15. Попередньо встановлено, що по проїзній частині дороги вул. Олексія Солом’яного в м. Кривий Ріг рухався автомобіль «Audi». На закругленні дороги водій автівки втратив контроль над керуванням. Після чого виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем «Renault Logan», який рухався у зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП 18-річна пасажирка «Audi» загинула на місці події, травми середньої тяжкості отримали ще двоє 17-річних пасажирів автівки. Водій «Audi», 2003 року народження, наразі перебуває у комі.

Також тілесні ушкодження отримали водій та пасажири «Renault Logan».

Зараз поліція встановлює всі обставини події. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області