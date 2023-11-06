Відсьогодні в Україні заборонені гучні феєрверки

Сьогодні набрав чинності закон, який забороняє використання та обіг гучних піротехнічних виробів.

Про це сповістила політична партія «Слуга народу», передає УНН.

«Це один із кроків назустріч здоровій нації та збереженню довкілля. Адже сьогодні дуже гостро постає питання збереження ментального здоров’я наших громадян. В умовах повномасштабного вторгнення росії на територію нашої держави, феєрверки стають додатковими тригерами для людей, які перебувають у постійному стресі, а деякі з них потерпають від психологічних розладів. Ментальне здоровʼя громадян – це питання національної безпеки», – сказала ініціаторка документа, народна депутатка Юлія Овчинникова.

Сьогодні набирає чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів», який передбачає заборонену феєрверків класів F2, F3, F4. Окрім цього в законі окремо наголошується на захисті тварин від шкоди, яку їм можуть заподіяти вироби, що містять вибухові речовини.

Також законом передбачено відтермінування поширення норм щодо заборони на експорт піротехнічних виробів класів F2, F3, F4 на один рік, що дасть можливість реалізувати бізнесу наявну у них продукцію.

3-го травня Володимир Зеленський підписав закон про заборону використання, продажу та передачі майже усіх видів феєрверків.