У Житомирі незаконно продали греблю загальнодержавного значення – правочин визнано недійсним

За позовом Житомирської окружної прокуратури суд визнав недійсним результати проведеного аукціону з продажу майна підприємства-банкрута та договір купівлі-продажу греблі вартістю понад 770 тис. грн, розташованої на річці Тетерів у Житомирі.

Обставини справи. У 2016 році ліквідатором підприємства Укоопспілки «Житомирська паперова фабрика» продано приватному товариству гідротехнічну споруду – водорозливну греблю автоматичної дії донного водоспуску, про що укладено договір купівлі-продажу.

Під час вивчення законності правочину прокурори Житомирської окружної прокуратури встановили, що гребля, яка має загальнодержавне значення, насправді ніколи не перебувала у власності підприємства-банкрута, майно якого продали з аукціону.

Крім цього, Житомирській міськраді не вдалося встановити право комунальної власності на гідроспоруду протяжністю майже 90 м, оскільки покупець, уклавши договір купівлі-продажу, відразу оформив право приватної власності.

З метою захисту інтересів територіальної громади, прокурори заявили позов, який Господарським судом Житомирської області задоволено у частині визнання недійсним договору.

Додатково: Відповідно до проведених в ході судового розгляду досліджень, гідроспоруда здійснює водопостачання однієї з котелень обласного центру, яка забезпечує теплом майже половину житлових та адміністративних будинків та є невід’ємним об’єктом інфраструктури міста Житомира.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури