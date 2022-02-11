Внаслідок вибуху у Рівненському районі загинули двоє людей

Повідомлення про вибух невідомого предмета у приватному господарстві на вулиці Віли-3 у Здолбунові надійшло до поліції близько 21 години сьогодні, 10 лютого.

Відомо, що внаслідок події загинули двоє осіб: за попередньою інформацією це 39-річний власник житла та його 46-річний знайомий.

Наразі на місці події працює керівництво та слідчо-оперативна група відділення поліції №6 (м. Здолбунів) Рівненського РУП, фахівці вибухотехнічної служби ГУНП. Поліцейські встановлюють, який саме предмет вибухнув.

Відділ комунікації поліції Рівненської області