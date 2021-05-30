Внезапная смерть посла Украины в Таиланде: выяснились детали

Ночью 30 мая ушел из жизни посол Украины в Королевстве Таиланд Андрей Бешта.

Полиция Таиланда заявила, что, по предварительным данным, не установлено признаков насильственной смерти посла Украины в Таиланде Андрея Бешты.

Об этом, как сообщают агентства Associated Press и France Presse, заявил заместитель спикера полиции Таиланда Киссана Пхатаначарун, сообщает УНН со ссылкой на «Радио Свобода».

«Предварительное расследование не показало никаких признаков атаки, нападения или насилия на него», — сообщил представитель полиции.

Ранее сын-подросток умершего дипломата сообщил, что отец чувствовал себя хорошо до того, как лег спать 29 мая около 23:00 (по местному времени) в их совместном гостиничном номере на острове Ко Липе.

Правоохранители заявили, что сын дипломата рассказал следователям, что отец проснулся из-за рвоты около 4:30 утра, а потом потерял сознание.

В настоящее время полиция Таиланда допрашивает свидетелей. Тело Андрея Бешты передали на вскрытие.