Во Львове из-за отравления угарным газом погибли парень и девушка

Во Львове угарным газом отравились 22-летний парень и 19-летняя девушка.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

«Как сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС, сегодня около 09.46 в квартире на ул. Городоцкой, 110 (Железнодорожный район), из-за вероятного отравления угарным газом, погибли два человека», — говорится в сообщении.

По данным городского совета, погибли 22-летний парень и 19-летняя девушка. Парень жил в городе Турка, девушка — во Львове, однако они сняли квартиру на ул. Городоцкой.

«Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть до приезда. Аварийная бригада АО «Львовгаз» временно прекратила подачу газа в квартиры», — сообщили в ЛГС.

Причину отравления устанавливают. // УНН