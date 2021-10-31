Під Харковом поїзд протаранив Mitsubishi Pajero (фото)

ДТП сталася 30 жовтня близько на вулиці Залізнична в селі Максимівка Богодухівського району.

Жінка 1958 року народження, керуючи автомобілем «Міцубісі Паджеро», не переконалась в безпечності проїзду та виїхала на регульований залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофору з увімкненою звуковою сигналізацією.

У цей час пасажирський потяг сполученням «Лисичанськ-Ужгород», який відправлявся зі станції Максимівка, здійснив бокове зіткнення в праву частину автомобіля.

Внаслідок аварії постраждала водійка автомобіля, яку було госпіталізовано до лікарні.

Затримка руху поїздів склала близько півтори години. // Вартові еспресо