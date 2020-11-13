Во Львове мужчина погиб, выпав из автобуса

Во Львове накануне вечером из автобуса выпал пассажир и скончался на месте. Автобус с места происшествия уехал.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

«12 ноября в 17:40 во Львове, на перекрестке улиц Чигиринская и Гринченко, с неустановленного автобуса под управлением неустановленного водителя при открытии дверей выпал на тротуар пассажир», — говорится в сообщении,

Как отмечается, пострадавший — житель села Зашков Жолковского района, 1951 года рождения.

«Пассажир от полученных в результате падения травм погиб на месте происшествия. Автобус с места происшествия уехал», — добавили в департаменте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.