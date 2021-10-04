Во Львовской области водитель сбил на пешеходном переходе двух женщин

На Львовщине произошло ДТП, в котором пострадали две женщины. Водитель на Renault Logan сбил сразу двух львовянок. Они попали в больницу.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области.

Авария произошла 3 октября в 11.30, возле поселка Рудно во Львовском районе. Полиция предварительно установила, что водителем автомобиля, на котором сбили женщин, был 23-летний львовянин. Пострадавшие женщины также местные, первой 22 года, а второй — 60.

Пресс-служба полиции показала место аварии на фото. На них можно увидеть, что машина с разбитым лобовым стеклом стоит возле пешеходного перехода. Вероятно, водитель сбил женщин, когда они переходили дорогу. Это объясняет, почему на фото авто находится за переходом.

Обе женщины получили травмы. Сейчас они находятся в больнице, об их состоянии в полиции не сообщают.

«По факту следователи территориального подразделения полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет», — добавили в отделе коммуникации. // УНИАН