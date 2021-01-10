Во время пожара в Запорожье погибли две сестры

Трагедия произошла сегодня, 10 января.

Смертельный пожар произошёл в одном из частных домов по ул. Станиславского. Пожарные сообщили о происшествии в 9:45 часов, 10 января.

Прибыв на место происшествия спасатели установили, что горят домашние вещи, мебель и перекрытия крыши.

Когда пожарные тушили пламя, то в доме обнаружили тела двух женщин. Сообщается, что погибла 91-летняя хозяйка дома и её 86-летняя сестра.

Пожар удалось полностью ликвидировать спустя 35 минут. В ГСЧС сообщают, что вероятно причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного отопления. // subbota.ua