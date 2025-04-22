Водій автомобіля ВАЗ-2107 в селі Руська Поляна здійснив наїзд на 11-річну велосипедистку

11-річну дівчинку госпіталізували до лікарні. За фактом порушення правил дорожнього руху слідчі відкрили кримінальне провадження.





Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 квітня в селі Руська Поляна. Попередньо, 20-річний водій автомобіля ВАЗ-2107 на вулиці Чигирина здійснив наїзд на 11-річну велосипедистку, яка рухалася проїзною частиною та перетинала її. Внаслідок аварії дівчинка отримала тілесні ушкодження й була госпіталізована до лікарні.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі встановлюють повні обставини. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області