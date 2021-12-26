В Бердянске двое депутатов сошлись в «битве», не поделив дорогу  

В Бердянске Запорожской области конфликт на дороге между двумя депутатами — Бердянского городского и районного советов от разных партий — закончился дракой, один из них получил телесные повреждения. Открыто уголовное производство.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию полиции области.

По данным полиции, 25 декабря около 21:30 возле торгового центра на улице Волонтеров города Бердянск между пассажиром и водителем двух транспортных средств произошел конфликт, в ходе которого мужчина 1975 года рождения нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения. Таким образом мужчины выясняли, кто имеет преимущество на дороге.

«Сотрудники полиции установили, что оба участника являются депутатами Бердянского городского и районного совета от разных партий», — указали в полиции.

В результате полученных травм, как указано, пострадавший обратился в Бердянскую городскую больницу с травмами лица.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение).

После получения судебно-медицинской экспертизы будет определена окончательная правовая квалификация события.