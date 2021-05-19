Пылевая буря «поглотила» российскую Астрахань (видео)

В России в Астрахани 19 мая наблюдали мощную пылевую бурю.

Очевидцы вспоминают, что небо внезапно потемнело, видимость на дорогах резко снизилась, ветер усилился до 20 метров в секунду.

Видео приводят пользователи соцсетей.

В прогнозе синоптиков на 19 мая ничего не говорилось о возможном ударе стихии.

Особенно впечатляюще выглядело продвижение бури с высоты. Было заметно, как город накрывает пылевая волна, а потом морок рассеивается, и клубы пыли смещаются далее на юго-восток.

Уже после появления в соцсетях впечатляющих видео из Астрахани спасательные службы решили предупредить жителей, что во время такой бури крайне опасно прятаться возле деревьев, мостов, у стен зданий — необходимо найти надежное укрытие. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»