В ДТП в Балте погибли два человека, еще двое — госпитализированы в тяжелом состоянии
16 марта в 04:43 в службу спасения 101 поступило сообщение, что в городе Балта на ул. Уварова произошло ДТП в результате столкновения легкового автомобиля с припаркованным грузовиком.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
По прибытию к месту вызова спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавших водителя и пассажира с легкового авто, и в тяжелом состоянии бригадой скорой помощи их госпитализировали в горбольницу.
Кроме того, в данной аварии погибли два человека.
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