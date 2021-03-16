В ДТП в Балте погибли два человека, еще двое — госпитализированы в тяжелом состоянии

16 марта в 04:43 в службу спасения 101 поступило сообщение, что в городе Балта на ул. Уварова произошло ДТП в результате столкновения легкового автомобиля с припаркованным грузовиком.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

По прибытию к месту вызова спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавших водителя и пассажира с легкового авто, и в тяжелом состоянии бригадой скорой помощи их госпитализировали в горбольницу.

Кроме того, в данной аварии погибли два человека.