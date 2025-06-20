Вища рада правосуддя звільнила суддю Звенигородського райсуду Черкащини Дарʼю Сакун за пʼяну ДТП

ДТП сталася у 2023 році. Разом із заступником голови суду Володимиром Бородійчуком вони напідпитку врізались в іншу машину та втекли з місця. Свідки бачили, що за кермом була саме Сакун. Коли ж поліція знайшла авто, за кермом уже був Бородійчук. Він стверджувва, що пересісти його попросила сама Сакун, а вона, на бодікамері, прямо каже поліцейським, що була за кермом.

На відео з бодікамер видно, як Сакун у стані спʼяніння, говорить ламаною англійською та відмовляється надавати документи.

Цього ж дня суддя магічним чином встигла розглянути 10 справ — зокрема адміністративні, які ще й обʼєднала в одне провадження, попри те, що весь день провела з поліцією.

Але це ще не все. На Сакун була відкрита ще одна дисциплінарна справа, де вона віддала на поруки п’яного водія, хоча це прямо заборонялося законом. За цим фактом щодо судді ВРП застосувала попередження.

Її «колегу» по келиху Бородійчука вже звільнили раніше. І от без мантії та суддівських виплат лишилася і сама Сакун. // Prosud