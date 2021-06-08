Взрыв произошел на газопроводе на Прикарпатье (фото)

Сегодня, 8 июня, в селе Клузов на Прикарпатье произошел взрыв на газопроводе «Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы». Очевидцы начали публиковать видео и фото с места происшествия.

Взрыв на участке газопровода высокого давления в селе Клузов произошел сегодня около полудня. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то огня уже не было. Сейчас там работают спасатели и другие профильные службы, а к месту происшествия никого не пропускают. На участке произошла разгерметизация.

Как пишет «Галка», вблизи места события очень высокая концентрация газа, но запаха газа не чувствуется, так как он появляется уже на другой стадии. Местные жители рассказали, что услышали сильный взрыв, после чего увидели столб дыма.

В результате взрыва был поврежден автомобиль, который стоял неподалеку, а в населенном пункте пропал свет.