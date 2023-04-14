WP дізналася, навіщо Тейшейра «злив» документи Пентагону про Україну

Молодий військовий ділився секретами Америки з друзями-геймерами.

Американський військовослужбовець Джек Тейшейра, підозрюваний в організації витоку документів Пентагону, вважав війну в Україні “гнітючою” битвою країн, які повинні бути близькі одна до одної. Про це пише The Washington Post.

Учасник закритого сервера Discord, де Тейшейра публікував секретні документи, розповів, що вперше секретні дані військовослужбовець почав показувати своїм приятелям у лютому 2022 року.

“Він розглядав [війну в Україні] як “гнітючу” битву між “двома країнами, у яких повинно бути більше спільного, ніж приводів роз’єднання”, – розповів журналістам друг Тейшейри.

Рішення опублікувати секретні документи молодий чоловік пояснював тим, що хоче “просвітити людей, які, на його думку, були його друзями і яким можна довіряти”, а також зробити їх “вільними від пропаганди, що вирує зовні”.

При цьому учасники онлайн-групи пообіцяли ніколи не ділитися ні з ким секретними документами за межами їхнього закритого сервера Discord, оскільки це може завдати шкоди США.

Співрозмовник видання також спростував чутки, що деякі з учасників сервера були росіянами і українцями. За його словами, один учасник дійсно видавав себе за російського морського офіцера, але насправді він проживає в Кентуккі.

Витік секретних документів з Пентагону

Минулого тижня The New York Times звернула увагу, що соціальними мережами розходяться фотокопії секретних документів Пентагону, або щось, що видають за такі документи.

Українська влада поспішила оголосити ці публікації російською ІПСО, покликаною дискредитувати Україну, а також підірвати довіру між союзниками і за можливості зірвати плани українського контрнаступу. Російська ж сторона почала фотошопити документи, щоб домалювати Україні більш високі втрати, а собі – більш низькі.

Напередодні стало відомо, що в США затримали молодого військовослужбовця, який і влаштував витік документів. Він ділився ними зі своїми друзями-геймерами в “Дискорді”. // УНІАН