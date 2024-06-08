Як захистити свої дані у разі втрати (викрадення) телефону
Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.
Якщо телефон вкрали, відібрали, куди можна про це повідомити? Як віддалено заблокувати?
Сьогодні телефони – це не тільки засіб спілкування, а і “сховище” великої кількості різних важливих даних: ми тримаємо документи у Дії, отримуємо послуги за допомогою гаджету в банках, здійснюємо покупки в інтернеті тощо. У випадку втрати мобільного, щоб убезпечити свою інформацію, потрібно виконати такі дії:
1. Перш за все повідомте про викрадення своєму оператору, щоб він заблокував SIM-картку.
Київстар: можна надати інформацію оператору за номерами 466 (всередині мережі Київстар) або 0800-300-466 з інших номерів.
Vodafone: необхідно подати заявку, зателефонувавши на номер 222 (безкоштовно з номера Vodafone Україна) чи 0 800 400 222 (безкоштовно з усіх мереж в Україні).
lifecell: можна зателефонувати до інформаційно-консультаційного центру за номером 5433 (безкоштовно з будь-якого номера lifecell) або 0 800 20 5433 (безкоштовно зі стаціонарних номерів). Або ж скористатися системою самообслуговування “Мій lifecell” чи звернутися в центр обслуговування абонентів.
Зверніть увагу: зазвичай оператори просять надати додаткову інформацію, наприклад, PUK-код чи номери, на які ви найчастіше дзвонили тощо. Майте її під рукою.
2. Змініть, за можливості, паролі до всіх своїх облікових записів (Google, соцмережі, онлайн-банкінг, Дія та інші) через інший пристрій.
3. Заблокуйте банківські картки, на яких є гроші та встановлені кредитні ліміти, щоб зловмисники не змогли скористатися вашими фінансами. Для цього зверніться на гарячу лінію вашого банку, у відділення або скористайтеся інтернет-банкінгом.
4. Обов’язково зверніться з відповідною заявою до поліції.
5. Попередьте друзів, що втратили телефон: перестрахуйтеся на той випадок, якщо зловмисники від вашого імені почнуть просити гроші.
Усім користувачам смартфонів не зайвим буде подбати і про превентивні заходи, які полегшать ваше життя у випадку втрати смартфону.
- Знайдіть PUK-код від SIM-картки.
- Запишіть у надійному місці IMEI телефону.
- В облікових записах, де можливо, встановіть резервний номер телефону для відновлення.
- Не забувайте створювати резервні копії усіх важливих даних.
- “Прив’яжіть” номер телефону до паспорта.
- Зберігайте номери важливих контактів не тільки у телефонній книзі.
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