Якщо 103 не працює: киянам розповіли, як викликати швидку під час блекауту

У столиці працюватимуть стаціонарні та мобільні телефони для екстреного виклику лікарів.

Під час повного блекауту в Києві передбачена альтернативна можливість виклику швидкої допомоги, якщо телефон 103 виявиться недоступним через перебої зі зв’язком.

Як повідомили в КМДА, у столиці працюватимуть стаціонарні та мобільні телефони для екстреного виклику лікарів.

Також можна буде зателефонувати за стаціонарними номерами місцевих підстанцій пунктів базування бригад ЕМД КНП “Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва”.