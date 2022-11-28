Якщо 103 не працює: киянам розповіли, як викликати швидку під час блекауту
У столиці працюватимуть стаціонарні та мобільні телефони для екстреного виклику лікарів.
Під час повного блекауту в Києві передбачена альтернативна можливість виклику швидкої допомоги, якщо телефон 103 виявиться недоступним через перебої зі зв’язком.
Як повідомили в КМДА, у столиці працюватимуть стаціонарні та мобільні телефони для екстреного виклику лікарів.
Також можна буде зателефонувати за стаціонарними номерами місцевих підстанцій пунктів базування бригад ЕМД КНП “Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва”.
Як зазначається в повідомленні, якщо доступ до інтернету зберігається, можна написати на [email protected] лист має містити причину звернення, повну адресу, контактний телефон, ПІБ та вік хворого.
Для абонентів “Київстар” існує можливість виклику швидкої смс-повідомленням на номер 10003. Вкажіть інформацію про причину виклику, повну адресу (номер будинку, під’їзду, квартири та поверх), контактний телефон, ПІБ і вік хворого.
Крім того, можна звернутися в пункт постійного або тимчасового базування бригад екстреної медичної допомоги, поліції, ДСНС, пунктів обігріву. Можна зупинити автомобіль швидкої, поліції, рятувальників і попросити про допомогу або самостійно звернутися в лікарню.