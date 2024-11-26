ЄБРР офіційно спростував недостовірну інформацію про нібито небажання працювати з ДТЕК Ахметова

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) направив офіційний лист в італійську газету Corriere della Sera з вимогою спростувати опубліковану нею неправдиву інформацію про начебто небажання банку співпрацювати з ДТЕК Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.

“Прізвище Ахметов під час розмови з журналістом жодного разу не згадувалося”, – йдеться в офіційному листі банку.