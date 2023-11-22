Заштовхали чоловіка в автомобіль: у мережі повідомили про новий конфлікт з ТЦК у Львові (відео)

Львівський обласний ТЦК та СП перевіряє інформацію про конфлікт між цивільними особами та людьми у військовій формі. Судячи з відео, цивільного чоловіка грубо заштовхали в автомобіль, а потім жінка вступила в суперечку з військовими.

У мережі поширили відео зі Львова з чоловіками у військовій формі та заштовхуванням цивільного в автомобіль. У Львівському обласному ТЦК та СП відреагували, вказавши, що перевіряють інформацію, передає УНН.

За даними місцевих телеграм-каналів, учора близько 23:30 у Львові на вулиці Гавришкевича стався конфлікт між цивільною парою та групою чоловіків у військовій формі. Цивільного чоловіка грубо заштовхали в автомобіль, після чого жінка вступила з військовими в суперечку. “Один з них вибив, а потім копнув мій телефон. Їх було 5 чоловік, це був білий бус, на жаль, не встигла зняти номер”, – зазначила жінка з відео.

У Львівському обласному ТЦК та СП вже відреагували на ситуацію.

Мережею інтернет поширюється інформація, щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та громадянами у військовій формі. Для уникнення соціальних загострень та конфліктних ситуацій повідомляємо наступне: перевіряємо даний факт, щодо причетності військовослужбовців ТЦК до даного інциденту. – повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП у Facebook.

Командування Львівського ОТЦК та СП, як повідомляється, “здійснює заходи для встановлення обставин, що склалися, з’ясовуються всі деталі даного випадку”.