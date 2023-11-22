Заштовхали чоловіка в автомобіль: у мережі повідомили про новий конфлікт з ТЦК у Львові (відео)
Львівський обласний ТЦК та СП перевіряє інформацію про конфлікт між цивільними особами та людьми у військовій формі. Судячи з відео, цивільного чоловіка грубо заштовхали в автомобіль, а потім жінка вступила в суперечку з військовими.
У мережі поширили відео зі Львова з чоловіками у військовій формі та заштовхуванням цивільного в автомобіль. У Львівському обласному ТЦК та СП відреагували, вказавши, що перевіряють інформацію, передає УНН.
За даними місцевих телеграм-каналів, учора близько 23:30 у Львові на вулиці Гавришкевича стався конфлікт між цивільною парою та групою чоловіків у військовій формі. Цивільного чоловіка грубо заштовхали в автомобіль, після чого жінка вступила з військовими в суперечку. “Один з них вибив, а потім копнув мій телефон. Їх було 5 чоловік, це був білий бус, на жаль, не встигла зняти номер”, – зазначила жінка з відео.
У Львівському обласному ТЦК та СП вже відреагували на ситуацію.
Мережею інтернет поширюється інформація, щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та громадянами у військовій формі. Для уникнення соціальних загострень та конфліктних ситуацій повідомляємо наступне: перевіряємо даний факт, щодо причетності військовослужбовців ТЦК до даного інциденту.
Командування Львівського ОТЦК та СП, як повідомляється, “здійснює заходи для встановлення обставин, що склалися, з’ясовуються всі деталі даного випадку”.
Нагадаємо
10 листопада Львівський обласний ТЦК відреагував на схожий інцидент. Тоді в мережі також з’явилися кадри того, як військові пакують чоловіка в мікроавтобус.
Тоді Львівський ТЦК провів перевірку для визначення посадовців, які будуть притягненні до відповідальності за фактом конфлікту з цивільним чоловіком.