Єврокомісар шокований небезпекою товарів з китайських Shein і Temu

Комісар ЄС з питань юстиції Майкл Макграт висловив глибоке занепокоєння щодо небезпеки деяких товарів, що продаються через китайські онлайн-платформи Shein і Temu.

За його словами, які передає The Guardian, виявлені факти токсичності та порушень стандартів безпеки “шокують”, а ситуація вимагає рішучих дій для захисту європейських споживачів.

Євросоюз наразі проводить операцію з “таємними покупцями”, аби перевірити, як такі платформи обходять вимоги європейського законодавства. Комісар Макграт наголосив, що чекає на негайні результати цього розслідування для ухвалення подальших рішень.

Серед найбільш небезпечних прикладів, виявлених під час перевірок – дитячі пустушки з намистинами, що легко відокремлюються та створюють ризик задухи, дитячі дощовики з токсичними речовинами, сонцезахисні окуляри без УФ-захисту, а також дитячі шорти зі шнурками, довшими за допустиму норму. Крім того, виявлено косметику, яка містить butylphenyl methylpropional, відомий також як Lillal (бутилфеніл метилпропіональ, Лілаль) – речовину, заборонену в ЄС із 2022 року через її потенційний вплив на фертильність і розвиток плоду. Уряд Великої Британії минулого року радив позбутися продуктів, які мають у складі дану речовину.

Згідно з даними системи швидкого оповіщення про небезпечні нехарчові продукти Safety Gate, у 2024 році зафіксовано рекордну кількість сповіщень – 4137, з яких понад третина стосувалася косметики, далі – іграшки, електроприлади, автомобільна та хімічна продукція. Система дозволяє оперативно інформувати національні органи та споживачів у всіх країнах ЄС про небезпечні товари.

Водночас на думку Макграта, ситуація із платформами Shein і Temu виходить за межі безпеки окремих товарів. Йдеться також про створення недобросовісної конкуренції для європейських компаній, які зобов’язані дотримуватись суворих стандартів та несуть відповідні витрати.

“Зростання (даних платформ) надзвичайне, і воно створило величезний тиск на системи на рівні держав-членів. Я рішуче налаштований посилити дотримання законів про безпеку продукції та правил захисту прав споживачів. Йдеться не лише про захист споживачів, але й про дуже серйозну проблему рівних умов для європейських підприємств, оскільки від них очікується конкуренція з продавцями, які не дотримуються наших правил”, – зазначив Макгарт.

За оцінками ЄС, у 2024 році щодня до країн-партнерів надходить близько 12 мільйонів посилок низької вартості – це 4,6 мільярда партій на рік загалом із вартістю до 150 євро. Це вдвічі більше, ніж у 2023 році, і втричі більше, ніж у 2022-му.

Серед можливих заходів, які розглядає Євросоюз – скасування безмитного порогу в 150 євро, а також запровадження окремого збору на обробку кожної посилки. Такі рішення мають на меті як зменшити потік недорогих товарів, так і компенсувати витрати на додаткові перевірки. Також обговорюється створення загальноєвропейського митного органу.

Макграт не виключає, що це питання буде підняте на саміті ЄС-Китай. Він відбудеться 25 липня в Пекіні.

“Це, безумовно, буде пряма взаємодія з китайською владою, і ми відвідаємо їх пізніше цього року”, – зазначив він.

У відповідь на критику компанія Shein заявила, що інвестує 15 мільйонів доларів у ініціативи з безпеки та відповідності. За словами представників компанії, цього року було проведено 2,5 мільйона тестів якості продукції, видалено 500 постачальників з майданчика, а також укладено угоди з 15 незалежними сертифікаційними лабораторіями у Великій Британії та Німеччині.

“Завоювання та підтримка довіри наших споживачів має першочергове значення, і ми повністю прагнемо забезпечити безпеку та відповідність продуктів, які ми пропонуємо. Усі наші постачальники зобов’язані дотримуватися кодексу поведінки Shein та суворих стандартів безпеки, а також повинні дотримуватися відповідних законів та правил ринків, де ми працюємо”, – говорить речник Shein.

Компанія Temu наразі коментарів не надала.

Нагадаємо, що нещодавно Temu опинився під слідством у США. Компанію звинувачують у шпигунстві, крадіжці даних і маскуванні шкідливого ПЗ. Прокуратура Небраски вважає, що застосунок може бути інструментом китайських спецслужб. // Дзеркало тижня