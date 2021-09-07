В Польше в ДТП пострадали семь граждан Украины

Украинцы, пострадавшие в ДТП в Польше, госпитализированы.

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь украинцев. Авария произошла во вторник утром, 7 сентября.

Сведения о ДТП в Польше разместило Посольство Украины в польском государстве на своей странице в Facebook.

«По сообщению Генерального консульства Украины в Люблине, …вблизи города Люблин произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором из Украины в Польшу путешествовало восемь человек. В результате аварии пострадали семь граждан Украины», – говорится в заявлении.

В связи с этим, все пострадавшие оперативно размещены в госпитале SPSK4 в Люблине.

«По состоянию на сейчас, об угрозе жизни не сообщается, состояние пострадавших средней тяжести», – сказано в заявлении.

Кроме того, для оказания консульского сопровождения, возможной помощи пострадавшим, в больницу выехал дежурный консул. Всем оказывается максимальное содействие, устанавливаются контакты с родственниками.

Генеральное консульство Украины в Люблине держит на контроле ход дела. // УНИАН