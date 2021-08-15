В Україні зафіксовано 695 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 14 серпня, зафіксовано 695 нових випадків COVID-19. Захворіли 50 дітей та 5 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 569 осіб;

летальних випадків – 17;

одужало – 238 осіб;

здійснено тестувань за добу – 30 798 (зокрема методом ПЛР – 15 456, методом ІФА – 2 494);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 12 848.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 265 912 осіб;

одужало – 2 196 827 осіб;

летальних випадків – 53 255;

проведено ПЛР-тестувань – 11 667 597.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 87 випадків;

Вінницька область – 32 випадки;

Волинська область – 8 випадків;

Дніпропетровська область – 58 випадків;

Донецька область – 32 випадки;

Житомирська область – 30 випадків;

Запорізька область – 20 випадків;

Івано-Франківська область – 60 випадків;

Київська область – 42 випадки;

Кіровоградська область – 2 випадки;

Луганська область – 11 випадків;

Львівська область – 16 випадків;

Миколаївська область – 20 випадків;

Одеська область – 59 випадків;

Полтавська область – 8 випадків;

Рівненська область – 3 випадки;

Сумська область – 6 випадків;

Тернопільська область – 49 випадків;

Харківська область – 53 випадки;

Херсонська область – 32 випадки;

Хмельницька область – 5 випадків;

Черкаська область – 10 випадків;

Чернівецька область – 34 випадки;

Чернігівська область – 18 випадків.

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