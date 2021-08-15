В Україні зафіксовано 695 нових випадків COVID-19
В Україні за минулу добу, 14 серпня, зафіксовано 695 нових випадків COVID-19. Захворіли 50 дітей та 5 медпрацівників.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 569 осіб;
- летальних випадків – 17;
- одужало – 238 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 30 798 (зокрема методом ПЛР – 15 456, методом ІФА – 2 494);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 12 848.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 265 912 осіб;
- одужало – 2 196 827 осіб;
- летальних випадків – 53 255;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 667 597.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 87 випадків;
Вінницька область – 32 випадки;
Волинська область – 8 випадків;
Дніпропетровська область – 58 випадків;
Донецька область – 32 випадки;
Житомирська область – 30 випадків;
Запорізька область – 20 випадків;
Івано-Франківська область – 60 випадків;
Київська область – 42 випадки;
Кіровоградська область – 2 випадки;
Луганська область – 11 випадків;
Львівська область – 16 випадків;
Миколаївська область – 20 випадків;
Одеська область – 59 випадків;
Полтавська область – 8 випадків;
Рівненська область – 3 випадки;
Сумська область – 6 випадків;
Тернопільська область – 49 випадків;
Харківська область – 53 випадки;
Херсонська область – 32 випадки;
Хмельницька область – 5 випадків;
Черкаська область – 10 випадків;
Чернівецька область – 34 випадки;
Чернігівська область – 18 випадків.Tweet