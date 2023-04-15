Вибух і пожежа вбили 18 000 корів на молочній фермі в американському Техасі

Жахливий вибух і пожежа на молочній фермі в південному американському штаті Техас вбили близько 18 000 голів великої рогатої худоби і поранили одного сільськогосподарського працівника, повідомила місцева влада в четвер.

Про це повідомляє УНН з посиланням на France 24.

“Це була найбільш смертоносна пожежа в корівнику для великої рогатої худоби в історії Техасу, і розслідування можуть зайняти деякий час”, — сказав уповноважений з питань сільського господарства Техасу Сід Міллер.

Вибух і пожежа прогриміли на молочних фермах Саутфорк поблизу міста Діммітт у Техасі.

Пожежники та поліція виїхали на місце події та “визначили, що одна людина заблокована всередині”. Зазначається, що людину врятували та доправили до лікарні.

Причина вибуху та пожежі наразі невідома.

Шериф округу зробив припущення, що система для видалення гною з сараїв могла “перегрітися”, в результаті чого стався вибух.

“Ферми повинні докладати більше зусиль для захисту тварин, вживаючи розумних заходів протипожежної безпеки”, — написав Інститут захисту тварин у своєму Twitter.