Яремчанський міський голова потрапив у ДТП у нетверезому стані
Посадовець госпіталізований разом з іншим водієм.
Яремчанський міський голова Андрій Мироняк ввечері 7 жовтня, потрапив у ДТП.
«Сьогодні міський голова потрапив у ДТП. Очільник громади при тямі, перебуває на обстеженні. Усі учасники ДТП живі», — написали в фейсбуці Яремчанської міської ради незабаром після ДТП.
Вранці інформацію про ДТП офіційно підтвердила поліція Івано-Франківської області. З пресрелізу випливає, що мер був винуватцем аварії і знаходився за кермом у нетверезому стані.
7 жовтня, близько 20 години, на дорозі Н-09 сполученням Мукачево — Львів у Яремчі сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомили в поліції.
Правоохороні встановили, що 49-річний водій автомобіля Mitsubishi Outlander, мешканець Яремчанської територіальної громади, рухаючись у сторону Микуличина, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення із транспортним засобом Peugeot Partner, яким керував 37-річний мешканець Надвірнянщини.
Обоє водіїв отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.
«Керманич Mitsubishi Outlander перебував у нетверезому стані. У водія Peugeot Partner, відібрано кров на перевірку стану сп’яніння», — сказано в повідомленні.
У декларації міського голови вказано автомобіль Mitsubishi Outlander, він оформлений на його дружину Надію Мироняк.
За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. // LB.ua