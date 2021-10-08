Яремчанський міський голова потрапив у ДТП у нетверезому стані

Посадовець госпіталізований разом з іншим водієм.

Яремчанський міський голова Андрій Мироняк ввечері 7 жовтня, потрапив у ДТП.

«Сьогодні міський голова потрапив у ДТП. Очільник громади при тямі, перебуває на обстеженні. Усі учасники ДТП живі», — написали в фейсбуці Яремчанської міської ради незабаром після ДТП.

Вранці інформацію про ДТП офіційно підтвердила поліція Івано-Франківської області. З пресрелізу випливає, що мер був винуватцем аварії і знаходився за кермом у нетверезому стані.

7 жовтня, близько 20 години, на дорозі Н-09 сполученням Мукачево — Львів у Яремчі сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомили в поліції.

Правоохороні встановили, що 49-річний водій автомобіля Mitsubishi Outlander, мешканець Яремчанської територіальної громади, рухаючись у сторону Микуличина, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення із транспортним засобом Peugeot Partner, яким керував 37-річний мешканець Надвірнянщини.

Обоє водіїв отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

«Керманич Mitsubishi Outlander перебував у нетверезому стані. У водія Peugeot Partner, відібрано кров на перевірку стану сп’яніння», — сказано в повідомленні.