Помер володар «Золотого м’яча» Паоло Россі

Причина смерті ексфутболіста не називається.

Колишній нападаючий збірної Італії і чемпіон світу-1982 Паоло Россі помер у віці 64 років. Про це повідомляє Football Italia.

Причина смерті поки залишається невідомою.

Нагадаємо, що на Чемпіонаті світу-1982, який проводився в Іспанії, Россі був визнаний кращим бомбардиром, забивши 6 голів, випередивши німця Карла-Хайнца Румменігге (5 голів), бразильця Зіко (4 голи) і поляка Збігнєва Бонека (4 голи).

У півфіналі Мундіалю збірна Італії обіграла Польщу — 2:0, обидва м’ячі на рахунку Россі.

У фіналі ЧС-1982 Італія обіграла ФРН з рахунком 3:1, Россі відкрив рахунок на 57-й хвилині зустрічі.

В цьому ж році футболіст став володарем «Золотого м’яча».

Россі захищав кольори «Ювентуса», «Мілана», «Комо», «Віченци», «Верони» і «Перуджі». Разом з «Ювентусом» він виграв Кубок європейських чемпіонів, Кубок кубків, Суперкубок УЄФА і двічі Серію А. // LB.ua