Верховний суд США підтримав заборону TikTok із 19 січня

Верховний суд США підтримав закон, який забороняє TikTok у Сполучених Штатах із 19 січня 2025 року.

Про це пише New York Times.

Рішення ухвалили через тиждень після того, як Верховний суд заслухав аргументи компанії ByteDance про те, що закон має бути зупинений, оскільки він порушує свободу слова.

Суд одноголосно вирішив, що закон не порушує права на свободу слова і що уряд США продемонстрував законні побоювання з приводу національної безпеки щодо китайської компанії ByteDance.

«Немає сумніву, що для понад 170 мільйонів американців TikTok пропонує особливий і широкий спосіб для самовираження… Але Конгрес вирішив, що відчуження є необхідним для розв’язання підтверджених проблем національної безпеки щодо практики збору даних TikTok і відносин з іноземним супротивником», — йдеться в рішенні суду.

Раніше Sky news писало, що президент США Джо Байден не запроваджуватиме заходів блокування мережі TikTok у країні. Рішення про це в адміністрації Байдена вирішили передати майбутній команді Дональда Трампа.

Трамп і TikTok

Під час першої каденції Трамп намагався заборонити TikTok у США. Тоді цю спробу заблокували в судах. У березні 2024 року Трамп заявив, що платформа становить загрозу національній безпеці, однак зазначав, що її заборона зашкодить деяким молодим людям і лише посилить компанію Meta, якій належать Facebook та Instagram.

Уже в червні 2024 року, посеред передвиборчої кампанії, Трамп створив власний акаунт у TikTok. А після перемоги на виборах провів зустріч із генеральним директором платформи TikTok Шоу Чу — той сподівається, що зможе домовитися про те, аби роботу цього застосунку не забороняли у країні.

Більше про заборону

Китайський технологічний гігант ByteDance запустив TikTok на базі популярного застосунку для караоке Musical.ly, який придбав у 2017 році. Відтоді застосунок перебував під пильною увагою чиновників національної безпеки у Вашингтоні, які побоювалися можливого впливу китайського уряду.

Застосунок TikTok різко набрав популярність серед американців, ним користуються 170 мільйонів жителів США, а це приблизно половина країни.

Законодавці та адміністрація Байдена стверджували, що поки TikTok належить китайській компанії, він підпорядкований диктату авторитарного режиму Китаю.