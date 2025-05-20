З луцького університету відрахували понад 1000 «студентів»

У вересні минулого року у Луцькому національному технічному університеті відрахували понад 1 000 студентів.

Про це розповіла ректорка вишу Ірина Вахович в інтерв’ю на каналі Insider Media.

В очільниці закладу поцікавилися, чи правда, що студенти віком 25 і більше років вступають та залишаються вчитися, аби отримати відстрочку, й чи багато здобувачів освіти старше 25 додалося в ЛНТУ за останні роки.

«Початок повномасштабного вторгення. Звичайно, всі вступали, бо це не було заборонено з того боку, що ти маєш відстрочку, якщо навчаєшся уже другий чи третій раз. Але держава потурбувалася про це. Відповідно, ті люди, які вже не перший раз навчаються, цю відстрочку втрачали. Тобто ти можеш навчатися стільки разів, скільки хочеш, але відстрочку не давали. У нас справді було багато студентів, які хотіли не так вчитися, як отримати цю відстрочку. Якщо розглядати, то 1000 студентів 25+ ми відрахували в вересні 2024 року. Чому? Бо законодавство змінилось і їм цю відстрочку вже не давали. Тобто правильні кроки держави зробили цю всю історію», – відповіла Ірина Вахович.

Разом з тим вона додала, що відмовити таким студентам у навчання університет не може, адже, з її слів, коли майбутній здобувач освіти пройшов усі етапи вступу, виш має його зарахувати на навчання.

Окрім того, Ірина Вахович зауважила: у виші заброньовані абсолютно усі викладачі та аспіранти. Оскільки ці категорії, каже ректорка, мобілізації не підлягають. // volyninfa.com.ua