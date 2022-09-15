16-річна дівчина загинула на підприємстві на Житомирщині

Подія сталась 14 вересня у Харитонівській громаді на деревообробному підприємстві. Робітницю, яка працювала біля електроподрібнювача, затягнуло до рухомих частин. Від отриманих травм 16-річна дівчина загинула. Усі обставини та причини встановлюють слідчі поліції у рамках розпочатого кримінального провадження.

Близько 11.30 год. до поліції надійшло повідомлення від медиків про загибель на деревообробному підприємстві у Харитонівській громаді 16-річної жительки одного із сіл.

Для з’ясування обставин на місце події виїхали слідчо-оперативні групи главку поліції та відділу №2 (Коростишів) Житомирського РУП.

Попередньо встановлено, що дівчина виконувала роботу із подрібнення гілля за допомогою електричного станка. В якийсь момент до рухомих частин подрібнювача затягнуло руку робітниці. Отримані внаслідок події тілесні ушкодження виявились несумісними з життям травмованої юначки.

Відомості за погодженням з окружною прокуратурою були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

У ході першочергових перевірок правоохоронці встановили, що загибла не була офіційно працевлаштована на підприємство, а за чинним законодавством через недосягнення повнолітнього віку не могла бути допущена до виконання робіт з підвищеною небезпекою. Відтак наразі вирішується питання про додаткову правову кваліфікацію – за ч. 2 ст. 172 (Грубе порушення законодавства про працю) КК України.

Нині тривають подальші перевірки та призначені слідчими експертизи.

Відділ комунікації поліції Житомирської області