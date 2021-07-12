З початку року на водоймах країни загинуло 665 людей, з них 70 дітей

Лише з початку липня на водоймах загинуло 124 українців, з них 16 дітей. Цей показник вже перевищив минулорічну липневу статистику. Проте, навіть така невтішна ситуація не лякає людей, які нехтують застереженнями співробітників Служби порятунку. Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

Приміром, лише у ці вихідні на Львівщині потонуло аж 5 людей.

Зокрема, 9 липня о 21:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в м. Золочів на вул. Шашкевича, б/н Золочівського району під час купання на озері «Молодіжне» пірнула у воду та не винирнула дівчина, особа встановлюється. 10 липня о 09:39 надійшло повідомлення, що м. Ходорів на р. Луг працівниками поліції виявлено тіло без ознак насильницької смерті чоловіка, 1975 року народження. 11 липня о 16:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в с. Уличне Дрогобицького району в озері Уличанка втопився місцевий мешканець чоловік, 1998 року народження. Цього ж дня о 18:05 до рятувальників надійшло повідомлення, що в с.Білий Камінь Золочівського району під час риболовлі вставку виявлено тіло місцевого мешканця,1966 року народження. О 22:50 надійшло повідомлення, що в с. Сілець Червоноградського району у місцевому озері під час купання потонув чоловік, 1979 року народження.

9 липня поступило повідомлення про те, що на річці Бистриця Солотвинська в місті Івано-Франківськ, під автомобільним мостом тоне людина. Рятувальниками спільно з перехожими виявили особу у воді, витягли на берег та передали працівникам швидкої невідкладної медичної допомоги, які проводили реанімаційні заходи, однак ті констатували смерть.

10 липня о 15:38 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що під час купання в Петренківському озері м. Харкова, загинув 16-річний хлопець.

Як з’ясувалося, хлопець 2004 року народження, разом із мамою та своїм другом відпочивали на березі озера. Під час купання юнак зі своїм товаришем відпливли на відстань 50 метрів від берега майже на середину озера. Люди з берега побачили, що один із хлопців почав тонути та звернулися до чергових на рятувальному посту КУ “Водно-рятувальна служба”. Одного із хлопців вдалося врятувати, а інший потонув. 11 липня о 09:50 водолази міжрегіонального центру гуманітарного розмінування швидкого реагування підняли тіло загиблого хлопця.

Щопонеділка рятувальники Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області інформують населення та ЗМІ про загибель людей на воді. Статистика жахлива, але на людську безвідповідальність не впливає!

Так, 8 липня — Криворізький район, річка Саксагань. Від служби «102» надійшло повідомлення про те, що на відстані 3 м від берега знаходиться тіло чоловічої статі. Працівниками КП «Аварійно-рятувальна Мобільна Служба на воді» тіло чоловіка доправлено на берег. 11 липня — м. Кривий Ріг, на території водосховища р. Саксагань. Від служби «102» надійшло повідомлення про те, що під час катання на катамарані чоловік пірнув у воду та зник. Працівниками КП «АРМСР на воді» на відстані 15 м від берега та на глибині 2,5 м за допомогою мотузки та водолазного спорядження виявлено тіло чоловіка, вилучено із води, доставлено до берега та передано співробітникам поліції.

9 липня — Кам’янський район, м. Вільногірськ, штучна водойма. Від служби «102» надійшло повідомлення, що під час купання дітей у кар’єрі зникла дівчинка, 2009 року народження. Працівниками Національної поліції на відстані 8 м від берега виявлено тіло дитини та доправлено на берег.

11 липня — м. Дніпро, штучне водоймище «Котлован». Від місцевих мешканців надійшло повідомлення про те, що у вказаній водоймі виявлено тіло без ознак життя. Особовим складом ГУ ДСНС за допомогою човна та кошми на відстані 2 м від берега виявлено тіло чоловіка, вилучено з води, доправлено до берега та передано співробітникам поліції (направлено на СМЕ). 11 липня — Синельниківський район. Від служби «102» надійшло повідомлення про те, що у вказаній водоймі під час купання зник під водою чоловік. Особовим складом надзвичайників за допомогою човна, рятувальної мотузки та рятувального кругу на відстані близько 2,5 м від берега виявлено тіло громадянина, 1996 року народження, вилучено з води, доправлено до берега та передано співробітникам поліції (направлено на СМЕ).

11 липня на річці Дніпро у м. Черкаси, в районі пляжу «Казбетський», на відстані близько 30 метрів від берега виявлено тіло людини. Водолази підняли тіло чоловіка та передали працівникам поліції.

11 липня — м. Київ, на озері у Біличанському лісі Святошинського району потонула людина. Водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення та правоохоронці виявили тіло на відстані 20 м від берега на глибині 3 метрів. Як виявилось, це чоловік 28 років. За свідченнями друзів, перед тим, як піти купатися, вони разом вживали алкогольні напої на березі.

Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 665 людей, з яких 70 дитина. Врятовано 307 людей, у тому числі 63 дітей.

Тож, аби зменшити показники загибелі на водних об’єктах, фахівці Служби порятунку патрулюють місця відпочинку біля води, а також щодня проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку. Проте, найбільш дієвим превентивним методом є власна обачність та відповідальність кожного громадянина!

Зважаючи на кількість надзвичайних подій біля водойм, Державна служба України застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки! Зокрема:

пам’ятайте — відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;

ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;

не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;

не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;

не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;

не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;

температура води повинна бути не нижче +17 °С;

плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 — 5 хвилин;

слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

Шановні громадяни! Дбайте про власну безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!

Державна служба України з надзвичайних ситуацій