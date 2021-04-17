За добу в Україні – 14 984 нові випадки коронавірусу
Летальних випадків – 440.
За минулу добу, 16 квітня в Україні було зареєстровано 14 984 нові випадки коронавірусу, зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Летальних випадків – 440.
Госпіталізовано 4 100 осіб, виписано з лікарень – 4 327, одужало – 9 736 і здійснено 105 215 тестувань: методом ПЛР – 45 875, методом ІФА – 20 127 і 39 213 – досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 112), Харківській (1 386), Дніпропетровській (1 169), Одеській (1 097) та Київській (965) областях.
м. Київ –1 112 випадків;
Вінницька область – 344 випадки;
Волинська область – 342 випадки;
Дніпропетровська область – 1 169 випадків;
Донецька область – 741 випадок;
Житомирська область – 439 випадків;
Закарпатська область – 187 випадків;
Запорізька область – 666 випадків;
Івано-Франківська область – 147 випадків;
Київська область – 965 випадків;
Кіровоградська область – 214 випадків;
Луганська область – 248 випадків;
Львівська область – 793 випадки;
Миколаївська область – 432 випадки;
Одеська область – 1 097 випадків;
Полтавська область – 745 випадків;
Рівненська область – 518 випадків;
Сумська область – 586 випадків;
Тернопільська область – 378 випадків;
Харківська область – 1 386 випадків;
Херсонська область – 294 випадки;
Хмельницька область – 644 випадки;
Черкаська область – 695 випадків;
Чернівецька область – 248 випадків;
Чернігівська область – 594 випадки.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 936 228 осіб, одужало – 1 475 556, летальних випадків – 39 536 і проведено 8 915 393 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, у четвер, 15 квітня, в Україні провели 47 421 ПЛР-тестування і виявили 17 479 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Від ускладнень коронавірусної недуги померли 438. // LB.ua