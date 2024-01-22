За місяць від отруєння чадним газом загинули 9 людей

В Україні зафіксували понад 100 випадків отруєння чадним газом.

В Україні лише за місяць, в період з 1 грудня по 15 січня, зафіксовано 103 випадки отруєння чадним газом, 9 людей загинули. Такі дані зафіксували служби екстреної медичної допомоги.

Зазначається, що з початку січня від отруєння чадним газом загинули 6 людей.

У ДСНС зауважують, що в грудні минулого року в Україні сталося 3 205 пожеж, у тому числі 2181 – у житловому секторі. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати 179 осіб, проте вогонь забрав життя 218 людей, серед яких – 7 дітей.

До таких трагедій часто призводять пожежі, спричинені порушенням правил влаштування й експлуатації печей та обігрівальних приладів. За даними ДСНС, лише в останній місяць 2023 року зафіксовано близько 650 випадків подібних займань, що становить 20% від загальної кількості пожеж.

Водночас у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року в грудні минулого року кількість пожеж зменшилася на близько 40%.

Рятувальники нагадують про ризики, які може спричинити використання такого обладнання та як діяти і допомогти постраждалим в разі отруєння чадним газом.

Чим небезпечний чадний газ?

Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Щоби вчасно зреагувати у випадку отруєння ним, запамʼятайте основні симптоми:

головний біль,

нудота,

прискорене дихання,

слабкість,

відчуття втоми і запаморочення.

У разі наявності даних симптомів необхідно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, винести потерпілого на вулицю та викликати ДСНС за номером 101 або 112, аварійну газову службу за номером 104 та швидку допомогу за номером 103.

Під час роботи яких приладів може виділятися чадний газ?

портативні бензинові генератори,

газові обігрівачі,

газові водонагрівачі,

каміни,

двигуни внутрішнього згоряння автомобілів,

дров’яні, газові, вугільні печі (особливо якщо піч пошкоджена та на ній видно тріщини) тощо.

Від об’єму та часу, впродовж якого людина вдихає чадний газ, залежить ступінь отруєння та вираженість симптомів. Проте реакція на отруєння чадним газом може розвинутися й упродовж дуже короткого проміжку часу (навіть кількох хвилин). Люди, які сплять або перебувають у стані алкогольного сп’яніння, можуть отримати смертельне отруєння СО ще до появи симптомів.

Щоб уберегтися від отруєння чадним газом, дотримуйтеся таких правил:

Не залишайте без нагляду ввімкнені газові прилади.

Для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади (не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення).

Регулярно перевіряйте справність газового обладнання, вентиляційних каналів та димоходів.

У помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи комині.

Не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні.

Часто провітрюйте приміщення, в якому є газові прилади.

Встановіть детектор чадного газу – прилад для визначення його концентрації в повітрі.

Не спалюйте нічого в пічці чи каміні, якщо до них не під’єднана вентиляція.