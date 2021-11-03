За несплачені штрафи у водіїв почнуть забирати авто – Мін’юст

Державна виконавча служба почне вилучати автомобілі в українців, які мають несплачені штрафи за значне перевищення швидкості. Конфіскація авто загрожує водіям-боржникам за перевищення у понад 150 кілометрів на годину.

Про це заявив заступник міністра юстиції з питань ДВС Андрій Гайченко, інформує пресслужба міністерства.

Рішення зумовлене низкою резонансних ДТП у Харкові, адже за попередніми даними правоохоронців, швидкість автомобілів порушників перевищувала позначку у 180 кілометрів на годину.

І саме у Харків стане першим містом у якому почнуть діяти нововведення. Потім цю ініціативу буде реалізовано у Києві, а згодом – по всій Україні.

“Поки що умовною “цифрою реагування” обрано перевищення швидкості у 150 кілометрів на годину. Виконавча служба за наявності законних підстав буде ініціювати та проводити спільно з працівниками МВС вилучення за борги автомобілів таких “швидкісних” порушників”, – йдеться у повідомленні Мін’юсту.

“Колеги з МВС систематизували певну інформацію щодо порушників, які перевищують швидкість на значні цифри (йдеться саме про стиль їзди в містах, а не на автошляхах). Як і прогнозувалось, такими порушниками є одні й ті ж самі люди. Тому, у Мін’юсті вирішили долучитись до наведення порядку на дорогах, оскільки, як виявилось, любителі швидкої їзди водночас не дуже полюбляють сплачувати штрафи за такі порушення” Андрій Гайченко Заступник міністра юстиції з питань ДВС

Гайченко переконаний – якщо людина дозволяє собі їздити містом зі швидкістю у понад 150 км/год, то вона має за це відповідати. Він підкреслив, що “водії з такою манерою пересування піддають небезпеці звичайних громадян”. // Прямий